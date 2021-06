Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Ein Lastwagen hat eine Fußgängerin in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Kreis Ahrweiler) erfasst und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, waren die näheren Umstände des Unfalls zunächst unklar; auch über den Grad der Verletzungen und zum Alter der Frau konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Nach dem Unfall am Dienstagvormittag habe es Versuche gegeben, die verletzte Fußgängerin zu reanimieren.

