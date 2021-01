Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Fußgänger ist in Ludwigshafen von einem Laster angefahren und schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die genauen Umstände des Unfalls auf der stark befahrenen Straße waren zunächst unklar. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Geschehen am Dienstagmittag geben können.