Düsseldorf (dpa) - Aufsteiger 1. FC Saarbrücken hat in letzter Minute den Sprung auf den ersten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Saarländer verloren am Samstag in Düsseldorf mit 0:1 (0:0) beim KFC Uerdingen und sind damit vorerst Dritter. Schon ein Remis hätte gereicht, um zumindest für eine Nacht an der Spitze der Liga zu stehen. Das entscheidende Tor des Tages erzielte Uerdingens Profi Christian Kinsombi in der ersten Minute der Nachspielzeit. Schon in der vergangenen Woche hatte Saarbrücken bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Verl einen Rückschlag hinnehmen müssen.