Griebelschied (dpa/lrs) - Ein Landwirt ist in Griebelschied (Landkreis Birkenfeld) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 34-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen am Freitagnachmittag in ein Güllefass gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kirn am Samstagmorgen.

Der Vater des Verunglückten habe vergeblich versucht, ihn zu retten. Dabei habe er sich Verletzungen zugezogen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Hintergründe zum Unfall waren zunächst unklar.