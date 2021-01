Am 14. März stellen sich 13 Parteien zur Landtagswahl. Die RHEINPFALZ fühlt den Politikern bis zum Wahlsonntag auf den Zahn. Lesen Sie hier wie wir berichten – print und digital.

Corona ist ein Stresstest für viele Lebensbereiche der Rheinland-Pfälzer geworden. Ist das Land ausreichend gerüstet dafür, dass Schüler via Internet unterrichtet werden von ihren Lehrern? Sind die Schulen und Hochschulen gut genug ausgestattet im digitalen Bereich? Eine der großen Baustellen der neuen Landesregierung wird die Bildungspolitik sein. Auch das Gesundheitssystem steht auf dem Prüfstand: Klatschen vom Balkon alleine hilft den Pflegekräften nicht. Was muss dringend im Bereich der Pflege getan werden, was für die Krankenhäuser?

Unsere Korrespondenten in Berlin

Die Korrespondenten in der Landeshauptstadt, Arno Becker und Karin Dauscher, erläutern die Herausforderungen der künftigen Regierung in der Serie „Baustellen der Landespolitik“ zur Landtagswahl. Sie haben neben der Bildung und der Gesundheit auch die Innere Sicherheit im Blick. Hinzu kommen die Baustellen bei den Themen Klima, Energie, Umwelt, Infrastruktur und Finanzen. Zudem ziehen Becker und Dauscher eine Bilanz der bisherigen Landespolitik.

Die Spitzenkandidaten der großen Parteien werden sich in den nächsten Wochen den Fragen der RHEINPFALZ-Redakteure stellen. Die Leser können im Internet live dabei sein und vorab ihre Fragen per Post oder digital schicken. Jeweils zu den Terminen gibt es einen Leseraufruf – print und digital.

Der Einfluss der Pandemie

Die Landtagswahl steht erstmals im Zeichen von Corona. Das ändert vieles: den Wahlkampf, aber auch das Wählen. Die Politiker ringen vor allem im Internet um die Gunst der Bürger. Wer bleibt dabei auf der Strecke? Wie beeinflussen die sozialen Netzwerke die Wähler? Und wenn es darum geht, das Kreuz auf dem Wahlzettel zu setzen, dann werden es die meisten Rheinland-Pfälzer in diesem Jahr vermutlich zu Hause tun. Welche Auswirkungen hat das? Diese und weitere Themen greifen die Redakteure im „Wahl spezial“ in der Zeitung und digital auf.

Von Kusel bis an den Rhein, vom Donnersberg bis nach Wörth: Auf den Internetseiten der RHEINPFALZ gibt es ebenfalls täglich Hintergründe, Porträts, Analysen und Informationen rund um die Kandidaten und Parteien in den Städten und Gemeinden.