13 Gruppierungen treten am 14. März zur Wahl an – fünf davon sind bereits im Landtag. Die Linke und die Freien Wähler haben es mit je etwa vier Prozent knapp nicht geschafft. Und die übrigen sechs: Was wollen sie? Vier davon treten zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz an.

ÖDP: ökologisch-konservativ

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ist ursprünglich aus der Umweltbewegung entstanden, seit 1983 gibt es einen Landesverband