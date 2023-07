Mit der Situation an der Mainzer Universitätsmedizin befassen sich an diesem Freitag (11.00 Uhr) die Landtagsausschüsse für Wissenschaft und Gesundheit in einer gemeinsamen Sitzung. Die Fraktionen von CDU und Freien Wählern haben das Treffen in Mainz beantragt.

Mainz (dpa/lrs) - Vor wenigen Tagen hatte es einen weiteren Brief an das rheinland-pfälzische Wissenschafts- und Gesundheitsministerium gegeben, in dem Klinikleiter der Mainzer Universitätsmedizin die Situation an der größten Klinik des Landes bemängelten. Sie warnten, dass der Versorgungsauftrag der Unimedizin nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden könne.

Die wirtschaftliche Lage sei mehr als prekär und die infrastrukturelle Ausstattung nicht mehr zeitgemäß, wird in dem Papier kritisiert. Zudem sei das Vertrauensverhältnis zwischen Einrichtungsleitungen und dem Kaufmännischen Vorstand unwiederbringlich zerrüttet.