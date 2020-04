Mainz (dpa/lrs) - Die 101 Landtags-Abgeordneten in Rheinland-Pfalz arbeiten in der Corona-Krise weitgehend im Homeoffice und haben dabei alle Hände voll zu tun. Jeder der 39 SPD-Abgeordneten bekomme pro Woche zwischen 25 und 50 Anfragen, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. Das seien seit Beginn der Krise insgesamt etwa 9000. Sie reichten von Fragen zu Fitnessstudios über Bestatter bis zu Wirtschaftsfragen.

Die Grünen-Fraktion arbeitet ebenfalls weitgehend von zu Hause aus und organisiert Web-Semiare und Zukunftswerkstätten mit bis zu 100 Teilnehmern digital, wie der Vorsitzende Bernhard Braun sagte. Manchmal träfen sich die Mitarbeiter aber auch im Abgeordnetenhaus: «Wir haben alle unsere Masken dabei, wenn es zu nah wird.»

«Mein Termin-Kalender besteht nur noch aus Telefonschalte, Telefonschalte und Telefonschalte», berichtete Sozialdemokrat Schweitzer. Ausschuss- und Fraktionssitzungen seien digital. Das Fragerecht habe dadurch aber nichts eingebüßt. «Das Parlament ist da und arbeitet sehr intensiv.»

Er gehe davon aus, dass die auf drei Stunden verkürzte Landtagssitzung am kommenden Mittwoch weder Raum für eine «Wünsch-Dir-Was-Debatte» noch für Polemik biete. «Das Corona-Virus hat kein Parteibuch. Wir sind zur Gemeinsamkeit verpflichtet», mahnte Schweitzer.