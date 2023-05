Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ersehnter Lichtblick für die überschuldeten Kommunen in Rheinland-Pfalz: Am Mittwoch haben die fünf Landtagsfraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern (FW) einen gemeinsamen Entwurf vorgestellt, wie die Landesverfassung geändert werden könnte. Dieser würde es dem Land ermöglichen, Altschulden der Kommunen in Höhe von drei Milliarden Euro zu übernehmen. Eine breite Mehrheit ist dem Plan sicher, gleichwohl gibt es noch Knackpunkte.

„Historisch“ war das Wort, das oft fiel in der illustren Runde aus fünf Fraktionsvorsitzenden im rheinland-pfälzischen Landtag, als sie die Eckpunkte