Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtag hat Klimaschutzministerin Anne Spiegel verabschiedet. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) lobte „Stehvermögen, Ausdauer, hohe Empathie, Begeisterung und klare Haltung“ der Grünen-Politikerin, die „sie trotz vieler Anfeindungen beibehalten“ habe. „Wir sind der festen Überzeugung, Sie werden das mit großem Erfolg machen im Bundeskabinett“, sagte Hering am Dienstag in Mainz. Die 40 Jahre alte Pfälzerin wechselt als Bundesfamilienministerin in die neue Ampel-Regierung nach Berlin.

Familienthemen lägen ihr, wie sie gesagt habe, besonders am Herzen, und die Jugend leide besonders unter der Pandemie, sagte Hering. Was dies bedeute wisse Spiegel als Mutter von vier Kinden genau, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen müsse.

Der Bundesregierung gehört künftig außer Spiegel noch Volker Wissing aus Rheinland-Pfalz an. Der FDP-Politiker übernimmt das Bundesministerium für Verkehr und Digitales.

Ihre Entlassungsurkunde sollte Spiegel am Abend von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Staatskanzlei bekommen. Geschäftsführende Klimaschutzministerin ist dann Familienministerin Katharina Binz. Die zweite grüne Ministerin aus dem Kabinett ist bis zur Vereidigung von Spiegels Nachfolgerin Katrin Eder (Grüne) im Amt. Klimaschutz-Staatssekretärin Eder wird vor dem nächsten Plenum am 15. Dezember als Ministerin vorgestellt, anschließend soll sie vom Landtag bestätigt und vereidigt werden.

Spiegel war von 2011 bis 2016 Landtagsabgeordnete. In der zweiten Koalition aus SPD, Grünen und FDP stand sie an der Spitze des aufgestockten Klimaschutzministeriums. In der ersten Ampel-Regierung von Malu Dreyer (SPD) war sie von 2016 an Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Nach dem Rücktritt von Ulrike Höfken (Grüne) Ende 2020 in der Affäre um rechtswidrige Beförderungen übernahm Spiegel bis zur Landtagswahl im März 2021 zusätzlich das Umweltministerium.