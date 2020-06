Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtag kommt zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause erneut in der Rheingoldhalle in Mainz zusammen. Statt der ursprünglich geplanten drei Plenartage sind es aber nur zwei: Mittwoch und Donnerstag kommender Woche. Die Themen hätten auf zwei Tage zusammengefasst werden können, zudem fielen so weniger Kosten an, sagte Landtagssprecher Markus Sussmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Für die letzte Sitzung in der Rheingoldhalle hatte der Landtag eine Standardpauschale von 10 000 Euro netto pro Tag bezahlt. Das Parlament hatte zuvor zweimal in reduzierter Besetzung im provisorischen Landtag des Landesmuseums getagt.

Auf Antrag der FDP-Fraktion wird unter anderem darüber debattiert, wie der Begriff der «Rasse» in der Landesverfassung sinnvoll ersetzt werden kann. Die grüne Integrationsministerin Anne Spiegel hatte zuvor die Streichung des Begriffs gefordert. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer hat den Vorsitzenden der Fraktionen von CDU, FDP und Grünen vorgeschlagen, gemeinsam den Wissenschaftlichen Dienst mit der Ausarbeitung eines Vorschlags zur Änderung der Landesverfassung zu beauftragen. Ein anderes großes Thema ist die Verabschiedung des Schulgesetzes.

Im Gutenbergsaal der Rheingoldhalle kommen alle 101 Abgeordneten mit Einhaltung der Abstandsregeln unter. Am 5. Juli beginnt die Sommerpause in Rheinland-Pfalz. Das erste Plenum danach ist Ende August - wo, ist noch unklar.