Mainz (dpa/lrs) - Mit einer aktuellen Debatte beginnt am heutigen Mittwoch die erste Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags nach der Sommerpause. Die SPD-Fraktion will am ersten der drei Tage über die Beschäftigungssicherung in der Corona-Krise diskutieren. Die Grünen machen die Wasserknappheit und Dürreschäden im Wald zum Thema und wollen dabei auch über Hilfen des Bundes sprechen. Die AfD hat sich den Schulanfang vorgenommen unter der Überschrift: «Kopflos ins neue Schuljahr: Die Bildungspolitik der Landesregierung zwischen Sommerschule und Corona-Chaos».

Anschließend sollen eine Reihe von Gesetzen in zweiter Lesung verabschiedet werden. Darunter ist unter anderem der Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland.

Der Nachtragshaushalt steht im Mittelpunkt der Debatten des zweiten Plenumstags am Donnerstag. Am Freitag wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum zweiten Mal direkt von den Abgeordneten befragt.