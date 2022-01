Der rheinland-pfälzische Landtag setzt seine Plenarwoche mit drei Aktuellen Debatten fort. Den Auftakt bildet eine von der SPD beantragte Diskussion über „Bandbreite und Gefahren“ der Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Die CDU-Fraktion hat die Situation in den Kitas auf die Tagesordnung gesetzt, die Grünen-Fraktion macht die Integration von Geflüchteten aus Afghanistan zum Thema.

In parlamentarischen Anträgen in der zweiten Hälfte des Plenums geht es unter anderem um Corona-Tests an Schulen und die Transformation der Arbeitswelt. Außerdem steht der im Dezember vorgestellte Waldzustandsbericht für Rheinland-Pfalz auf der Tagesordnung des Parlaments.