Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Corona-Fall in einer Klasse sollen die Schülerinnen und Schüler nach Ansicht des Landkreistags im Saarland für einen längeren Zeitraum als bisher täglich auf das Virus getestet werden. Die täglichen Tests sollten von fünf auf acht Tage ausgedehnt werden, teilte der Kreistag in Saarbrücken am Montag mit. Ansteckungen würden oft erst zwischen dem fünften und achten Tag erkannt. Die Zahl von Quarantäne-Anordnungen sollten weiterhin auf das Notwendige beschränkt werden. Die derzeitigen Regelungen hierzu seien ausreichend, da bei einem täglichen Test früh Ansteckungen erkannt würden. Wichtig seien zudem verpflichtende Tests an Kindertagesstätten.