Mainz (dpa/lrs) - Mit Blick auf die Beratungen von Bund und Land zu weiteren Corona-Beschlüssen hat sich der Landkreistag Rheinland-Pfalz gegen die Schließung von Hotels und Gaststätten ausgesprochen. «Mit einem Schließen von Restaurants, Gaststätten und Hotels würden wir am falschen Hebel ziehen», erklärte der kommunale Spitzenverband am Mittwoch in Mainz. Die Gastronomie habe in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie durch gute Hygienekonzepte die Sicherheit ihrer Gäste sehr gut gewährleisten könne.

Eine neuerliche Stilllegung der Gastronomie gefährde die Wirtschaft, warnte der Vorsitzende des Landkreistages, Günther Schartz (CDU). «Das muss unbedingt verhindert werden!» Vor allem in den ländlichen Regionen seien Hotels und Gaststätten wichtige Arbeitgeber und «Garanten für soziale und kulturelle Aktivitäten». Hingegen empfehle der Landkreistag dringend, dass zur Vermeidung von Infektionen Bürgerhäuser vorläufig nicht mehr für private Feiern zur Verfügung gestellt werden sollten.