Bei landesweiten Kontrollen am Samstag sind zwischen von 16 Uhr bis in die Nachtstunden 540 Ordnungswidrigkeiten nach der Coronabekämpfungs-Verordnung festgestellt worden, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium am Sonntag informierte. In der Pfalz sind in Ludwigshafen und Kaiserslautern, außerdem in Landstuhl, Ramstein, Zweibrücken, Pirmasens, Bad Dürkheim und Grünstadt Kräfte der Ordnungsbehörden im Einsatz gewesen, vom Polizeipräsidium Westpfalz und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz waren 70 Beamte beteiligt. In der Ludwigshafener Innenstadt gab es neben den Kontrollen auch Lautsprecherdurchsagen. Neben der Polizei waren Kräfte der Bereitschafts- und Wasserschutzpolizei, aber auch der Bundespolizei im Einsatz. Insgesamt sind alleine am Samstagabend rund 250 Polizeikräfte im Rahmen der Kontrollmaßnahmen eingesetzt worden.

Rund 850 Personen sind kontrolliert worden. In rund 350 Fällen wurde laut Ministerium entgegen den Vorgaben keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, in rund 120 Fällen wurde der Mindestabstand nicht eingehalten und rund 60 Verstöße hat es in Gaststätten gegeben. Der Großteil der Bürger hielt sich an die gültigen Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden. Die überwiegende Mehrheit der Bürger zeigte am Samstag Verständnis für die Kontrollen.

Vereinzelt sind jedoch massive Verstöße festgestellt worden. So wurde in einer Bar deutlich mehr als die zugelassene Personenanzahl ohne Einhaltung der Mindestabstände und zu einem Großteil ohne Mund-Nasen-Schutz festgestellt. In einem Imbiss war Wasser statt Desinfektionsmittel in die dafür vorgesehenen Spender gefüllt worden. In zahlreichen kontrollierten Gastronomiebetrieben fanden sich nachlässig geführte Kontaktlisten oder sie waren gar nicht erst vorhanden.

„Gerade angesichts der rasant steigenden Infizierten-Zahlen im Land kommt es auf die Disziplin aller an. Mit durchgängigen Kontrollen, die am Wochenende noch einmal verstärkt wurden, wollen wir dafür sensibilisieren. Gerade diejenigen, die sich nicht an die Maßnahmen halten, müssen mit Sanktionen rechnen. Die Schwerpunktkontrollen verdeutlichen das noch einmal mehr“, erklärte laut Pressemitteilung Innenminister Roger Lewentz.