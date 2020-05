Bad Ems (dpa/lrs) - 46 379 Hektar bestockte Rebfläche mit Weißweinsorten gibt es in Rheinland-Pfalz (Stand 2019). 2009 waren es nur 44 364 Hektar, 1999 aber noch 55 213 Hektar gewesen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die bestockte Rebfläche mit Rotweinsorten umfasst in Rheinland-Pfalz 18 082 Hektar (Stand 2019) - nach 19 631 Hektar im Jahr 2009. Dagegen hatte es 1999 landesweit erst 11 618 Hektar mit Rotweinrebsorten gegeben. Rheinland-Pfalz ist Deutschlands Weinland Nummer eins - hier liegen rund zwei Drittel der gesamten Weinanbaufläche der Republik.