Das Landesuntersuchungsamt (LUA) warnt vor den Schlankheitsmitteln «Burn and Slim» sowie «Fat Blaster 3x extra». Die Kapseln beider Produkte enthielten die nicht deklarierten gesundheitsschädlichen Wirkstoffe Sibutramin und Phenolphthalein, teilte die Behörde am Donnerstag in Koblenz mit.

Koblenz (dpa/lrs) - Sibutramin könne schwerwiegende Nebenwirkungen wie stark erhöhten Blutdruck und akute Herzerkrankungen hervorrufen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Psychopharmaka drohten gefährliche Wechselwirkungen. Auch Todesfälle seien bekannt. Phenolphthalein wirke abführend und solle dadurch einen schnellen Gewichtsverlust vorgaukeln. „Es wurde wegen Verdacht auf krebserregende Nebenwirkungen bereits vor vielen Jahren verboten.“

Die Angaben auf den vom Zoll beschlagnahmten Verpackungen täuschten über den wahren Inhalt hinweg, denn einen Hinweis auf hochwirksame Arzneiwirkstoffe mit potenziellen Nebenwirkungen gebe es nicht, betonte das LUA. „Tatsächlich sind beide Produkte rechtlich gesehen nicht zugelassene Medikamente, die in Deutschland so nicht verkauft werden dürfen.“ Der Handel mit solchen Schlankheitskapseln sei nach dem Arzneimittelgesetz eine Straftat, die mit einer Freiheits- oder mit einer Geldstrafe geahndet werden könne. Das LUA rät grundsätzlich davor ab, Schlankheitsmittel im Internet zu bestellen.

