Mainz (dpa/lrs) - Der Landessportbund Rheinland-Pfalz sieht viele seiner Vereine in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie in einer prekären Situation. Dies sagte Präsident Jochen Borchert in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Vereine mit größeren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und Zweckbetrieben haben teilweise dramatische Einnahmeverluste durch den Ausfall des Spielbetriebs, durch ausfallende Kurse, Trainingscamps, etc», sagte Borchert. Besser gehe es Vereinen, die sich nahezu ausschließlich über Mitgliedsbeiträge finanzieren.

Wegen der Pandemie ist der Breitensport Mitte März komplett zum Erliegen gekommen. Borchert warnte vor den langfristigen Folgen der Krise. Es komme darauf an, «grundsätzlich auch mittel- und langfristig die Funktions- und Leistungsfähigkeit unserer Vereine und Verbände aufrechtzuerhalten», forderte er. Den «an der Basis mit viel ehrenamtlichem Herzblut gelebten sozialen Pfeiler» gelte es zu bewahren.