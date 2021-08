Mainz (dpa/lrs) - An diesem Mittwoch ist es 100 Tage her, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Landtag vereidigt worden ist. Aus diesem Anlass ziehen Dreyer, Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) heute eine Bilanz zum Start der zweiten Ampel-Koalition in Mainz.

Erste Vorhaben des Koalitionsvertrags seien „angepackt und umgesetzt“ worden, teilte die Staatskanzlei mit. „Diese Zeit stand aber auch im Zeichen einer verheerenden Flutkatastrophe, deren Bewältigung Rheinland-Pfalz noch lange in hohem Maße fordern wird.“ Dreyer, Spiegel und Schmitt wollen ihre 100-Tage-Bilanz auch mit einem Ausblick auf ihr künftiges Regierungshandeln verknüpfen.