Die Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz bleiben an ihrem ursprünglichen Termin vom 23. bis 31. Dezember. Eine Verlängerung sei nicht geplant, teilte das Bildungsministerium in Mainz auf RHEINPFALZ-Anfrage mit – auch nicht in Form einer freiwilligen Quarantäne, wie sie Baden-Württemberg ermöglichen will.

Bildungsministerin Theresa Schopper (Grüne) hatte in einem Brief an die Schulen des Landes für die Woche vor Weihnachten eine Ausnahmeregelung angekündigt. Demnach können