Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landesregierung will am heutigen Freitag eine neue Corona-Verordnung beschließen. Im Anschluss an die Kabinettssitzung will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz (17.30 Uhr) über die neuen Bestimmungen informieren. Mit dabei sind Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Städtetags, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (beide SPD). Die derzeit gültige Verordnung vom 19. Juni läuft am kommenden Dienstag aus.

Vor der Kabinettssitzung wollen die Regierungsmitglieder ein weiteres Mal in einer Videokonferenz mit den kommunalen Spitzenverbänden über die gegenwärtige Corona-Situation beraten. Als Leitlinie für die 11. Corona-Bekämpfungsverordnung nannte Dreyer im August «eine Balance zwischen notwendigem Infektionsschutz und den damit verbundenen notwendigen Eingriffen in Freiheitsrechte und Vorkehrungen gegen mögliche Ausbrüche von Infektionen, die wir nicht mehr kontrollieren können». Diese Balance sei nach den Sommerferien nicht weniger anstrengend geworden als vorher, sagte Dreyer.

Das Virus Sars-CoV-2 trat Ende Februar erstmals in Rheinland-Pfalz auf. Im März infizierten sich mehr als 2800 Menschen im Bundesland. Diese Zahl bestätigter Infektionen stieg im April um 113 Prozent. Danach beruhigte sich die Situation etwas: So gab es im Mai eine Zunahme um 10,7 Prozent und im Juni um 4,5 Prozent. Danach verstärkte sich das Ausmaß der Neuinfektionen wieder: Im Juli stieg ihre Zahl um 7,4 Prozent, im August um 20,8 Prozent.