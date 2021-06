Mainz (dpa/lrs) - Die landesweite Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist auf 22,2 gesunken und macht weitere Öffnungsschritte möglich. Das rheinland-pfälzische Kabinett wollte am Dienstag über ein «Bündnis für sicheres Öffnen» beraten. Über die Ergebnisse informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am heutigen Mittwoch (14.00 Uhr). Als Datum hatte sie vergangene Woche den kalendarischen Sommeranfang, 21. Juni, in Aussicht gestellt - und noch einen zweiten Lockerungsschritt für Anfang Juli. Dieser neue Perspektivplan soll unter anderem Familien und Kindern abwechslungsreiche Sommerferien möglich machen.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und die neue Familienministerin Katharina Binz (Grüne) wollen auch die Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ vorstellen.

