Kurz vor dem ersten Jahrestag der Flutkatastrophe mit 135 Toten im nördlichen Rheinland-Pfalz informiert und debattiert die Landesregierung über den Wiederaufbau. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lädt dazu an heute an den Nürburgring ein. Der erste Jahrestag der Sturzflut mit 134 Todesopfern alleine im nahen Ahrtal werde ein Tag des Gedenkens sein, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. «Er soll aber auch die Gelegenheit bieten, über die bisherigen Entwicklungen und aktuellen Herausforderungen rund um den Wiederaufbau zu sprechen.» Immer noch sind Tausende Häuser vor allem im Ahrtal verwüstet.

Nürburgring (dpa/lrs) - Teilnehmer der Veranstaltung an der legendären Rennstrecke Nürburgring sind neben Regierungschefin Dreyer unter anderem Umweltministerin Katrin Eder (Grüne), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Innenminister Roger Lewentz (SPD), die Landrätin im Kreis Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), sowie Kommunalpolitiker, Helfer und Flutopfer. In mehreren Diskussionsrunden soll der Stand des Wiederaufbaus aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden.

Die Anträge für staatliche Hilfszahlungen sind kompliziert; das Geld fließt oft erst nach etlichen Monaten. Gutachter und Handwerker sind häufig ausgebucht. Baumaterial ist oft nicht gleich zu bekommen. Viele Flutopfer wohnen daher immer noch in Ausweichquartieren.