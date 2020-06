Mainz (dpa/lrs) - In einem neuen Podcast will die Landesregierung in Mainz künftig über Rheinland-Pfalz sowie seine Rolle in Europa und der Welt informieren. Los ging es am Dienstag mit einer Pilotfolge mit dem Titel «Drahtbericht - Der neue Podcast für Europa und die Welt». Darin stellen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Staatssekretärin Heike Raab (beide SPD) das Projekt vor.

Schon am 1. Juli und damit zur Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland folgt eine weitere Folge mit Dreyer, Raab, die auch Bevollmächtigte beim Bund und für Europa ist, sowie dem Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD). Der Podcast soll nach Angaben der Staatskanzlei monatlich erscheinen.

«Mit dem neuen Format wollen wir den engen Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern knüpfen, um zu berichten, was in Brüssel in unserer Landesvertretung, in Berlin, an unseren Außengrenzen zu Belgien, Luxemburg und Frankreich oder in unseren internationalen Partnerschaften passiert», sagte Raab nach einer Mitteilung der Staatskanzlei. Dreyer erklärte, es solle Europa nähergebracht werden. «In der Corona-Krise mit den geschlossenen Grenzen haben viele Menschen festgestellt, wie wichtig Europa für uns in Rheinland-Pfalz ist.»