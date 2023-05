Ein von der CDU gefordertes kostenloses Deutschlandticket für alle Schüler und Schülerinnen in Rheinland-Pfalz ist nach Ansicht der Landesregierung nicht bezahlbar. «Der aktuelle Landeshaushalt ermöglicht das nicht», sagte Staatssekretär Michael Hauer (Grüne) aus dem Klimaschutz- und Mobilitätsministerium während einer Landtagsdebatte am Donnerstag in Mainz. Die Kosten beliefen sich auf eine dreistellige Millionenhöhe.

Mainz (dpa/lrs) - Das Land zahle bereits die Hälfte der Kosten des Deutschlandtickets, sagte Hauer. Die genauen Kosten dafür hingen von der Zahl der Abonnements ab und stünden noch nicht fest. Und: «Der ÖPNV ist immer nur so gut wie das Angebot.» Je mehr er und das Deutschlandticket angenommen würden, desto höher seien auch die Kosten für den Betrieb. Hauptaufgabe seines Ministeriums sei die Sicherstellung eines «auskömmlichen Angebots» in Zusammenarbeit mit den Kommunen.