Die Ministerpräsidentin setzt bei der Gestaltung der Zeit nach Corona auf ein breites Bündnis. Eine Polarisierung soll so vermieden und möglichst alle mit einbezogen werden. Die CDU kritisiert, Dreyer habe die Landtagsfraktionen nicht zu dem Bündnis eingeladen

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landesregierung will gemeinsam mit einem breit aufgestellten «Corona-Bündnis» aus Gesellschaft und Wirtschaft eine Zukunftsstrategie für die Zeit nach der Bewältigung der Krise finden. «Alle Lebensbereiche sind von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, deswegen ist mir wichtig, dass wir in einem breiten gesellschaftlichem Bündnis darüber diskutieren, wie wir als Gesellschaft zusammenbleiben», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Je länger die Einschränkungen bestehen bleiben, desto mehr kann eine Polarisierung drohen.»

Zu dem Bündnis sind laut Staatskanzlei mehr als 70 Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kammern, kommunalen, religiösen, sozialen und kulturellen Einrichtungen eingeladen. Bei dem ersten Treffen an diesem Donnerstag soll ein fachübergreifender Austausch geschaffen werden. Das Auftakttreffen sei bewusst in zeitlicher Nähe - am selben Tag - wie die Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant.

Die CDU kritisiert, Dreyer habe die Landtagsfraktionen nicht zu dem Bündnis eingeladen. «Wie Sie richtigerweise anmerken, lebt unsere Demokratie von Debatten - auch in Corona-Zeiten. Deshalb ist es für mich außerordentlich befremdlich, dass Sie die Opposition a priori von einer solch elementaren Debatte über die Zukunft unseres Landes ausschließen», schreibt Oppositionsführer Christian Baldauf in einem Brief an Dreyer. «Der Ort, an dem die Fraktionen ihre Entwürfe für die weitere Entwicklung des Landes darlegen, ist und bleibt das Parlament», heißt es in einem Antwortschreiben von Staatskanzlei-Chef Clemens Hoch.