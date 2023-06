Zeitgenössische Kunst aus dem Saarland, Luxemburg und dem französischen Lothringen wird von diesem Freitag an bei der Landeskunstausstellung «SaarART 2023» zu sehen sein. Rund 60 Künstler stellen ihre Werke an elf Ausstellungsorten im Saarland aus, wie die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Eingebunden seien unter anderem die Moderne Galerie des Saarlandmuseums, die Stadtgalerie Saarbrücken, das Weltkulturerbe Völklinger Hütte, das Museum St. Wendel und das Museum Schloss Fellenberg in Merzig.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Schau, die in Saarbrücken eröffnet werde, lenke erstmals den Blick über das Saarland hinaus auf das aktuelle Kunstgeschehen in der Großregion. «Gerade in Zeiten, in denen Künstler*innen im überregionalen Austausch stehen, sich an weltweiten Tendenzen orientieren und Kunsthochschulen sich grenzüberschreitend vernetzen, eröffnet der Blick über die gesamte Region eine vielfältige und lebendige Kunstszene», teilte die Stiftung mit.

Bei den Kunstwerken stünden die Themen «Identität», «Isolation» und «Vergänglichkeit» im Fokus. Die künstlerische Bandbreite reicht von Video-Arbeiten über Foto-Collagen und Lichtinstallationen bis zu Klang- und Film-Arbeiten. Teilweise seien die Werke auch ortsbezogen. Die Ausstellung mit dem Titel «Au rendez-vous des amis» (Beim Treffen von Freunden) läuft bis zum 17. September.

SaarART 2023