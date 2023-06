Die Schaffung eines Landesjugendbeirates in Rheinland-Pfalz ist ein Stück nähergerückt. Es gibt nun eine Geschäftsstelle für das Gremium, das einmal die Landesregierung in kinder- und jugendpolitischen Fragen beraten und selbst Themen aufgreifen soll. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle bei «medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik», gefördert wird sie vom Jugendministerium, wie das Ministerium am Freitag in Mainz mitteilte.

Mainz (dpa/lrs) - Jugendministerin Katharina Binz (Grüne) sagte, sie freue sich, dass «medien.rlp» mit seiner Expertise im Bereich von Medien und Pädagogik Projektpartner sei. Die Geschäftsstelle soll etwa Veranstaltungen organisieren, Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und eine Art Schnittstelle zwischen jungen Menschen und politisch Verantwortlichen sein. Sie soll nun auch einen breiten Beteiligungsprozess unter jungen Menschen organisieren. Wichtiger Bestandteil davon werden die Landesjugendbeiratstage vom 15. bis 17. September in Mainz sein.

Das Jugendbeirat war ein Projekt, auf dass sich die Ampel-Partner in ihrem Koalitionsvertrag geeignet hatten. Darin heißt es: «Wir wollen der Jugend eine Stimme geben, um ihre Anliegen zu vertreten, weil sie derzeit in der Politik oft nicht vertreten sind. Wir wollen die Jugend mit in die Landespolitik nehmen. Dafür unterstützen wir die Einrichtung eines Jugendbeirats auf Landesebene.»