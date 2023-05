Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Städte in der Pfalz wollen sich als Austragungsort der Landesgartenschau 2026 bewerben. Speyer und Neustadt können jeweils mit alten und neuen Attraktionen punkten, in beiden stünden bedeutende Veränderungen für das Gesicht der Stadt an, falls der Zuschlag käme. Offene Fragen gibt es allerdings auch noch, bis im Oktober die Bewerbungsfrist endet.

Ein neuer Stadtentwicklungsimpuls für Speyer drei Jahrzehnte nach der Umgestaltung der Maximilianstraße – das war der Gedanke der SPD, die den Antrag für eine Gartenschau