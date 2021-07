Koblenz (dpa) - Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz gibt es noch keinen Überblick über die zahlreichen Schäden an Straßen und Brücken. «Das Ausmaß ist noch nicht abschätzbar», sagte die Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) am Dienstag in Koblenz. Seit Montag seien Experten mit der Schadensaufnahme beschäftigt. «Wir sind dran, haben aber noch keine Auflistung, was alles kaputt ist.» Besonders betroffen seien die Gebiete an der Ahr, aber auch an der Kyll und andere Teile der Eifel.

Einen ersten Überblick über zerstörte Straßen und Brücken könne es möglicherweise Ende dieser Woche geben, sagte die LBM-Sprecherin. Brückenprüfer seien vor Ort, um zu schauen, welche Brücken saniert werden könnten und welche abgerissen werden müssten. Es gebe auch noch Ortschaften, die nach den Zerstörungen der Unwetterkatastrophe straßenmäßig komplett abgeschnitten seien: Dazu zähle Mayschoß im Kreis Ahrweiler, sagte sie.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-447087/2