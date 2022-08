Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) hat vor Blaualgen an verschiedenen Stellen der Mosel gewarnt. Gemeinsame Untersuchungen mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ergaben im mittleren und unteren Bereich der Mosel eine so hohe Blaualgen-Konzentration wie nie zuvor gemessen, wie das LfU in Mainz am Mittwoch mitteilte. Das LfU rät dringend dazu, Gewässer- und Uferbereiche mit deutlicher grüner Färbung zu meiden und nicht mit dem Wasser in Berührung zu kommen. Das Wasser solle unter keinen Umständen getrunken oder verschluckt werden. Auch Tiere seien vom Gewässer fernzuhalten.

Mainz (dpa/lrs) - Der für Badeverbote an Badegewässern relevante Grenzwert von 75 Mikrogramm pro Liter wurde bei den Messungen in der Mosel teils um das Zweifache überschritten, hieß es. Blaualgen können laut LfU Giftstoffe ins Wasser absondern. Bei Kontakt mit Schleimhäuten können diese bei empfindlichen Personen demnach unter anderem Reizungen, Bindehautentzündungen der Augen oder Hautausschläge verursachen. Bei Blaualgenblüten handelt es sich den Angaben zufolge um eine Massenvermehrung von Cyanobakterien. Über eine Messung des Farbstoffs Chlorophyll A kann die Konzentration von Algen im Wasser bestimmt werden.

