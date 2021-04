Koblenz (dpa/lrs) - Der landesweite Inzidenzwert ist in Rheinland-Pfalz am Freitag auf 139,2 gestiegen. 1132 Neuinfektionen wurden im Vergleich zum Vortag registriert, wie das Landesuntersuchungsamt am Freitag weiter mitteilte. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind 14 145 Menschen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben sind, stieg um 13 auf 3447. Seit Beginn der Pandemie im Land Ende Februar 2020 gab es somit 128 808 laborbestätigte Infektionen.

Zwei kreisfreie Städte und ein Landkreis lagen über einer Inzidenz von 200: Ludwigshafen mit 253,7, Worms mit 247,8 und der Landkreis Neuwied mit 202,9. Die Landeshauptstadt Mainz lag mit 199,0 ganz knapp unter dieser Schwelle. Den niedrigsten Wert weist der dünn besiedelte Eifelkreis Bitburg-Prüm auf mit 46,4.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Freitag (Stand 12.15 Uhr) 169 Menschen wegen Covid-19 behandelt, 84 von ihnen wurden beatmet. Von den 1208 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 928 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

© dpa-infocom, dpa:210416-99-232794/2