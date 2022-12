Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Länder aufgefordert, mehr Studienplätze für Medizin zu schaffen. Doch Rheinland-Pfalz winkt ab.

Mit derartigen Forderungen wurde der Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) schon Anfang Dezember bei einem Besuch eines Parteitags seiner Genossen im Donnersbergkreis konfrontiert. Da verlangten die Jusos: Die Anzahl der Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz möge um 15 Prozent erhöht werden. Nun hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (auch SPD) sich mit ähnlicher Stoßrichtung geäußert. Er kritisiert: Die Länder beklagten sich über Ärztemangel. Doch sie seien nicht bereit, für die Mehrkosten bei der Ausbildung aufzukommen – obwohl Deutschland bald 5000 zusätzliche Medizinstudenten brauche.

Sein rheinland-pfälzischer Amtskollege reagiert darauf in etwa so, wie er im Donnersbergkreis auch schon den Jusos antwortete: Rheinland-Pfalz habe die Anzahl der Medizin-Studienplätze bereits um 15 Prozent auf 450 pro Jahr angehoben. Damit gelte: „Wir haben unsere Kapazität ausgeschöpft.“ Denn: „Die Studienplatzkapazität hängt an der Größe und der Bettenkapazität einer Hochschule, vor allem im klinischen Bereich“, erläuterte der Minister. „Deswegen haben wir jetzt den Medizincampus in Trier aufgelegt, um das Angebot in Mainz zu ergänzen.“

„Medizinstudienplätze kosten die Länder wahnsinnig viel Geld“, betonte Hoch. Denn die Anforderungen würden immer höher, das gehe jedes Mal zulasten der Kapazität. „Der Bund muss da auch seiner Verantwortung nachkommen und in die Finanzierung mit einsteigen.“