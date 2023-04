Im Kampf gegen die zunehmende Waldbrandgefahr fördert das Land Rheinland-Pfalz künftig unter bestimmten Bedingungen Zisternen für Löschwasser in Wäldern. Diese an Waldbesitzer gerichtete Förderrichtlinie zur Sicherung von Löschwasser sei kurz vor der Veröffentlichung, sagte Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) am Montag beim Binger Waldbrandsymposium 2023.

Bingen/Mainz (dpa/lrs) - Es könnten gegebenenfalls etwa Zisternen mit einem Fassungsvermögen von mehreren Zehntausend Litern gefördert werden, auf die die Feuerwehr im Brandfall zurückgreifen kann. Möglich ist laut Ministerium auch eine Förderung anderer Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reaktivierung eines Löschteichs.

Für eine Förderung wird den Angaben zufolge im Einzelfall geprüft, ob an der jeweiligen Stelle die Versorgung mit Löschwasser schlecht ist, es also beispielsweise keine natürlichen Wasservorkommen gibt, keine Ringwasserleitungen im Wald oder auch keine mit Wasser gefüllten Güllefässer.

Das Geld für das Förderprogramm stammt teils aus Landesmitteln und teils aus Bundesmitteln der sogenannten Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). Die Fördersumme liegt laut Ministerium zunächst bei insgesamt 180.000 Euro, kann aber bei Bedarf aufgestockt werden.