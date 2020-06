Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einem Bündel von Maßnahmen will das Saarland effektiver gegen Armut im Land vorgehen. Ein Aktionsplan schlägt unter anderem vor, ein saarlandweites Sozialticket für Bus und Bahn einzuführen, ein beitragsfreies Mittagessen für Kinder von Geringverdienern anzubieten und eine Energiesicherungsstelle einzurichten, um Stromsperren zu verhindern. «Die Überwindung von Armut ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart», sagte die Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) zur Vorstellung des zweiten Aktionsplan zur Armutsbekämpfung am Mittwoch in Saarbrücken.

Armut habe «viele Gesichter und viele Ursachen». Vor allem Alleinerziehende, arbeitslose und gering qualifizierte Menschen und deren Familien sowie Senioren trifft ein hohes Armutsrisiko, wie aus dem Plan hervorgeht. Er hat vier Schwerpunkte ausgemacht, in denen die Politik gegensteuern soll: Bezahlbarer Wohnraum, Kinderarmut und Bildung, Langzeitarbeitslosigkeit sowie Mobilität und Infrastruktur. Der Plan ist von einem Beirat unter Beteiligung der Ministerien, der Kirchen, der Arbeitskammer und etlicher Verbände erarbeitet worden.

Erste Sofortmaßnahmen aus dem Aktionsplan seien bereits auf den Weg gebracht, teilte die Arbeitskammer des Saarlandes mit. Damit die Projekte zeitnah umgesetzt werden, müssten die Ministerien jetzt einen konkreten Maßnahmenkatalog mit Kostenplanung, Benennung von Verantwortlichen und einer konkreten Zeitplanung vorlegen. «Und es muss auch Geld in die Hand genommen werden», sagte der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Thomas Otto.