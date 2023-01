Das Saarland ist ganz nah an Frankreich. Die deutsch-französische Freundschaft ist also Alltag. Umso größer ist deswegen die Forderung nach möglichst grenzenlosen Beziehungen zu den Nachbarn.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat eine Vertiefung und Konkretisierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit gefordert. „Wer unser Saarland liebt, der liebt auch Frankreich. Deutschland und Frankreich sind für den Frieden vereint“, sagte sie am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem saarländischen Landtag zum 60-jährigen Bestehen des „Élysée-Vertrags“. Sie betonte vor allem die Frankreich-Kompetenz in der grenzüberschreitenden Großregion.

Die Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages durch Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle vom 22. Januar 1963 sei damals eine „Zeitenwende“ für ein friedliches Europa gewesen, sagte sie.

Sie hoffe, dass Missstimmungen zwischen Berlin und Paris während des vergangenen Jahres auch „eine Art Weckruf“ gewesen seien, sagte Rehlinger, die auch deutsch-französische Kulturbevollmächtigte ist. Der deutsch-französische Ministerrat am 22. Januar solle ein „starker Schulterschluss“ und ein „Signal der Einigkeit“ werden: „Denn in einer guten Freundschaft bewirken Herausforderungen, dass man sich zusammenrauft und noch intensiver zusammenhält.“

Für die oppositionelle CDU würdigte der Abgeordnete Roland Theis den Élysée-Vertrag. Allerdings habe das deutsch-französische Tandem in den vergangenen Monaten „bestenfalls nebeneinander agiert“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe nicht gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach China reisen wollen. Kein einziger Euro aus den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr fließe in gemeinsame Vorhaben. Und auch die Mitteilung über die Entsendung von Schützenpanzern in die Ukraine habe man nicht gemeinsam gemacht. Er wünsche sich für dieses Jahr „weniger Zaudern, mehr De Gaulle und Adenauer“.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon wies diese Kritik zurück: „Mir ist Zaudern im Krieg nicht das Unliebste, was man über einen Menschen sagen kann.“Rehlinger sagte, der russische Angriff auf die Ukraine zwinge Europa dazu, seine Sicherheitspolitik und seine Rolle in der Welt neu zu definieren. Man müsse „alles Menschenmögliche tun, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt“. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse diesen Krieg verlieren.

Das Saarland als „das französischste aller Bundesländer“ werde in den kommenden zwei Jahren ein europapolitisches Leitbild entwickeln, in dem die Großregion ein wesentlicher Teil sei, sagte Rehlinger. Am Ende sollten konkrete Maßnahmen und Ziele stehen, die auch im Alltag spürbar seien. „Nicht alles, was in Berlin und Paris entschieden wird, muss der Weisheit letzter Schluss sein. Der Praxistest findet nicht in den Hauptstädten statt, sondern in den Regionen“, sagte Rehlinger.

Die Großregion mit Teilen Frankreichs und Belgiens sei „unser Europa im Kleinen“. Man müsse sich stärker als grenzüberschreitende Gemeinschaft verstehen: „Wir sollten zum Beispiel in der Region über die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an Klimawandelfolgen sprechen.“ Die „Frankreich-Strategie“ des Saarlandes solle durch einen „Luxemburg-Plan“ ergänzt werden. Rehlinger verwies darauf, dass sie sich mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel auf ein gemeinsames Vorgehen beispielsweise bei Cyber-Sicherheit, künstlicher Intelligenz, dem Ausbau der Mobilität und der Zusammenarbeit in Notlagen verständigt habe. Dies solle 2024 konkretisiert werden.