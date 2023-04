Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geldsegen für arme Städte und Kreise Mit einer faustdicken Überraschung wartet Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) in ihrer Haushaltsrede auf. Das Land will die Hälfte der Kassenkredite der hoch verschuldeten Städte und Gemeinden übernehmen. Warum die CDU fassungslos ist und der Präsident des Landesrechnungshofs zurückhaltend bleibt.

Schlaglöcher in den Straßen, versiffte Klos in den Schulen, ungepflegte Grünanlagen. Die Armut von Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz lässt sich in