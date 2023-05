Die Forderungen an den Bund vor dem Flüchtlingsgipfel sind riesig. Vor allem die Kommunen rufen nach konkreter Hilfe.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht im Streit um die Finanzierung der Aufnahme von Flüchtlingen die Bundesregierung in der Pflicht. «Auch wenn der Bund die Kosten für die Geflüchteten aus der Ukraine übernimmt - weil sie nicht durchs Asylverfahren laufen, sondern unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben - muss auch der Bund mehr zahlen, wenn die Flüchtlingszahlen steigen», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Bei der Unterbringung der Geflüchteten stehen Kommunen und Länder Seite an Seite», sagte Dreyer. Rheinland-Pfalz habe die Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen massiv aufgestockt, um die Kommunen zu entlasten. «Aber ich weiß, dass die Kommunen trotzdem dringend weiter Unterstützung brauchen.»

Die Herausforderungen für alle staatlichen Ebenen und auch für die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagierten und Geflüchtete aufnähmen, seien «immens», sagte Dreyer. Sie forderte «konkrete Lösungen für mehr Aufnahmeplätze in den Kommunen» und «Rücknahmeabkommen, um überhaupt die Geflüchteten zurückzuführen, die keinen Asylgrund haben und daher nicht bleiben können». Die Bundesregierung sei dazu mit ihrem Beauftragten unterwegs, und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) habe eine Initiative für Asylverfahren an EU-Außengrenzen angekündigt.

«Und wir brauchen eine faire Verteilung der Geflüchteten in Europa», betonte Dreyer. Sie erinnerte an die «unermessliche Not» derer, die ihre Heimat, Freunde und Familien verlassen müssten, um vor dem Krieg in der Ukraine, Syrien oder vor Verfolgung zu fliehen.

Der Landkreistag fordert kurz vor den geplanten Bund-Länder-Beratungen mehr Geld und mehr Anstrengungen des Landes für die Aufnahme von geflüchteten Menschen in Rheinland-Pfalz. Den Kommunen müssten die Kosten dafür vollständig erstattet werden, sagte der Geschäftsführende Direktor des Kommunalen Spitzenverbands, Andreas Göbel, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Wir brauchen dringend mehr Anstrengungen, um die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integration über Sprache, Wohnen, Kitas, Schule und Arbeit zu ermöglichen», mahnte Göbel. «Wenn die Integration dieser Menschen nicht gelingt, werden die gesellschaftlichen Folgekosten in ein paar Jahren deutlich höher sein als die jetzt dafür benötigten Mittel.»

Mit der derzeitigen Verteilung der Gelder an die Kommunen sei der Landkreistag nicht zufrieden. «Wenn die Kosten den Aufwand bei weitem übersteigen, können die Kommunen nicht zufrieden sein», sagte Göbel. «Dies gilt umso mehr, da Städte, Kreise und Gemeinden Aufgaben erfüllen müssen, aber auf die steigenden Flüchtlingszahlen an keiner Stelle Einfluss nehmen können.»

Die Landesregierung habe lange versucht, die Verweildauer in den Erstaufnahmezentren zu verlängern. «Irgendwann ist aber diese Möglichkeit auch erschöpft», erklärte Göbel. Eine echte Entlastung wäre dann gegeben, wenn Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive nicht mehr auf die Kommunen verteilt würden. «Dies würde im Übrigen auch die Rückführungsmöglichkeiten erweitern.»

Göbel forderte die rheinland-pfälzische Landesregierung mit Blick auf das Spitzentreffen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch in Berlin auf, Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung zu unterstützen. Seit Jahren finde eine Ausweitung der sicheren Drittstaaten im Bundesrat keine Mehrheit. Deshalb verdiene der dahingehende Vorschlag des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) Unterstützung.

Sogenannte sichere Herkunftsstaaten sind Länder, bei denen vermutet wird, dass es in der Regel weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung gibt. Das soll schnellere Asylentscheidungen und Abschiebungen ermöglichen.

Eine Annäherung von Ländern und Kommunen auf der einen und dem Bund auf der anderen Seite zeichnet sich im Streit um die Finanzierung der Aufnahme von Flüchtlingen derzeit nicht ab. Die Länder dringen auf mehr Geld vom Bund. Am Mittwoch soll darüber in Berlin beim Flüchtlingsgipfel beraten werden.