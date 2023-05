Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ministerpräsidentin Dreyer sieht das Land im Umgang mit Corona-Hotspots gut aufgestellt. Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu mildern, legt die Regierung ein eigenes Programm auf. Hotels und Gaststätten verspricht Wirtschaftsminister Wissing Geld für Investitionen. Umweltministerin Höfken legt 3,6 Millionen beim Solarspeicher-Programm nach.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz an, dass der Zoll und die Struktur- und Genehmigungsdirektionen