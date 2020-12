Mainz (dpa/lrs) - Die steigenden Corona-Infektionszahlen führen zu einer wachsenden Zahl von Patienten in den Krankenhäusern. Die rheinland-pfälzische Landesregierung informiert heute über die aktuelle Situation in den Kliniken im Land und wie die Versorgung von Patienten sichergestellt wird.

Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) wird dazu auch der Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Uni-Klinik Mainz, Professor Christian Werner, erwartet. Ende der vergangenen Woche wurde in den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz etwa jeder fünfte Patient wegen einer Covid-19-Erkrankung dort behandelt.