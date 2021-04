Die Einladung eines antisemitischen Historikers hat den türkisch geprägten Islamverband in Misskredit gebracht. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) forderte Konsequenzen. Nun sieht er die Voraussetzungen erfüllt, um weiter zu verhandeln. Das Ziel ist eine Zusammenarbeit beim islamischen Religionsunterricht.

Nach einem Krisengespräch mit der kommissarischen Spitze des rheinland-pfälzischen Ditib-Landesverbands hat Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Freitag mitgeteilt, das Land halte an der Zielvereinbarung mit der Religionsgemeinschaft fest. In der Vereinbarung geht es um die Frage, ob Ditib am islamischen Religionsunterricht an rheinland-pfälzischen Schulen und an der geplanten Lehramtsausbildung im Bereich islamische Theologie an der Universität Koblenz mitwirken kann. Voraussetzung ist, dass Ditib auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht.

Anlass für das Krisengespräch war die Einladung des türkischen Historikers Ahmet Simsirgil für eine Online-Veranstaltung des Ditib-Landesverbands Rheinland-Pfalz am 21. März. Simsirgil verbreitet nach Darstellung des Ministeriums homophobe und antisemitische Ansichten sowie Verschwörungsmythen. Er steht nach Medienberichten der AKP des türkischen Präsidenten Erdogan nahe. Nachdem die Tageszeitung „Welt“ über die Einladung berichtet hatte, wurde die Veranstaltung abgesagt. Wissenschaftsminister Wolf verurteilte die Einladung scharf und forderte Konsequenzen von Ditib.

Wenige Tage später sind der Generalsekretär und der Landesvorsitzende des Islamverbands, Yilmaz Yildiz, zurückgetreten. Yildiz hat nach eigenen Worten die Verantwortung übernommen für die Einladung „einer Person wie Ahmet Simsirgil, der in seinen Texten und Äußerungen offene Hetze betreibt“.

Am Freitag sagte Wolf, die Einladung sei ein herber Rückschlag gewesen, aber der Landesverband habe „einschneidende Konsequenzen“ gezogen – nicht nur personell, auch strukturell. „Wir sehen darin den Willen Ditibs, den verbandsinternen Reformprozess fortzusetzen und die Zielvereinbarung zum Erfolg zu führen“, so Wolf weiter.

Auf der Internetseite des Verbands ist in deutscher Sprache eine Stellungnahme veröffentlicht, in der unter anderem steht: „Erneut möchten wir an dieser Stelle betonen, dass wir die bekanntgewordenen und hochproblematischen Positionen des besagten Gastreferenten, welche von verschwörungstheoretischen Erzählungen, antisemitischen Narrativen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (Homophobie) durchdrungen sind, entschieden zurückweisen.“

Dies sei eine klare Stellungnahme, sagte Wolf. Der kommissarische Vorsitzende habe die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zugesagt, in der zusammen mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen eine „aufklärende und präventive Bildungsarbeit“ betrieben werden solle. Zudem werde der Verband durch eine „Compliance-Richtlinie“ festschreiben, dass Funktionsträger und Positionen, die der grundgesetzlichen Werteordnung widersprechen, nicht mit dem Verband vereinbar seien.

„Ich habe gesagt, diese Compliance-Regel muss auch gelebt werden“, sagte Wolf. Im Herbst wird Bilanz gezogen, ob das, was in der Zielvereinbarung steht, erreicht wurde. Dabei werde auch dieser „schwerwiegende Vorfall“ eine Rolle spielen, sagte Wolf.

Die Zielvereinbarung war im April 2020 mit Ditib, dem Dachverband Schura Rheinland-Pfalz, dem Landesverband der islamischen Kulturzentren und der Ahmadiyya-Gemeinschaft unterzeichnet worden. Sie stellt konkrete Forderungen, etwa die Unabhängigkeit vom politischen Einfluss Dritter. Gemeint ist die türkischen Religionsbehörde Diyanet, die in Deutschland tätige Imame in der Türkei ausbildet und finanziert.

Die Zielvereinbarung war das Ergebnis eines seit Jahren andauernden Prozesses, dessen Ziel die Organisation des islamischen Religionsunterrichts an rheinland-pfälzischen Schulen ist. Bisher gibt es diesen nur als Modellprojekt an 33 Schulen im Land, davon 22 Grundschulen.

Im Sommer 2016 hatte das Land die Verhandlungen mit den islamischen Verbänden ausgesetzt. Grund war der Putschversuch in der Türkei und dessen politische Folgen – Staatspräsident Erdogan wollte mit der Hilfe der staatlichen Religionsbehörde Anhänger der mutmaßlichen Putschisten im Ausland ausfindig machen.

Rheinland-Pfalz holte mehrere Gutachten ein, unter anderem, um die Verfassungstreue der Islamverbände zu überprüfen. Weil diese nicht gewährleistet ist, wurde die Zielvereinbarung unterschrieben. Der rheinland-pfälzische Integrationsbeauftragte Miguel Vicente sagte am Freitag, das Land wolle die „progressiven Kräfte“ innerhalb von Ditib stärken. Ihnen sei an einer größeren Unabhängigkeit von der Türkei gelegen.