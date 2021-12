Das Land Rheinland-Pfalz hat nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) die dem Flughafen Hahn gewährten Beihilfen zurückgefordert. „Der Brief an die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH ist rausgegangen“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es geht vor allem um Betriebsbeihilfen von rund zehn Millionen Euro aus den Jahren 2017 und 2018 für den inzwischen insolventen Airport. Wann und wie viel Geld zurückgezahlt werde, lasse sich aber noch nicht sagen.

Der EuGH in Luxemburg hatte einen Antrag des Landes auf vorläufigen Rechtsschutz nach einer vorangegangenen Gerichtsentscheidung zu den Betriebsbeihilfen abgelehnt. Daher mussten die Beihilfen von dem Hunsrück-Airport zurückgefordert werden, auch wenn der Rechtsstreit hierzu noch nicht endgültig entschieden ist.

Die EU-Kommission hatte dem Gericht zufolge nicht ausreichend geprüft, ob die öffentliche Zuwendung mit den Regeln für den Binnenmarkt vereinbar ist. Zur Kritik der Opposition im Mainzer Landtag, dass die Beihilfen erst jetzt zurückgefordert würden, sagte Lewentz: „Die CDU wollte dem Hahn schon vorher den Hahn zudrehen.“

Der ehemalige Militärflughafen hatte im Oktober Insolvenz angemeldet. Der inzwischen ebenfalls angeschlagene chinesische Großkonzern HNA, der gerade umstrukturiert wird, hatte 2017 für rund 15 Millionen Euro 82,5 Prozent des Airports vom Land Rheinland-Pfalz erworben. Die übrigen 17,5 Prozent hält immer noch das Land Hessen.

