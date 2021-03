Mainz (dpa/lrs) - Die Unterstützung von jungen Menschen in einer Krisensituation ist Aufgabe der aufsuchenden Jugendsozialarbeit, die das Land in 13 Kommunen mit 375 000 Euro fördert. Es gehe unter anderem um den Erwerb sozialer Kompetenzen, «um ihren Alltag zu meistern, aber auch darum, den Schulabschluss zu schaffen und sich anschließend im Arbeitsleben zurechtzufinden», erklärte Familien- und Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne) am Mittwoch in Mainz. «Mir ist es besonders wichtig, dass die Jugendlichen ihren Platz in der Gesellschaft finden.»

Mainz (dpa/lrs) - Die Unterstützung von jungen Menschen in einer Krisensituation ist Aufgabe der aufsuchenden Jugendsozialarbeit, die das Land in 13 Kommunen mit 375 000 Euro fördert. Es gehe unter anderem um den Erwerb sozialer Kompetenzen, „um ihren Alltag zu meistern, aber auch darum, den Schulabschluss zu schaffen und sich anschließend im Arbeitsleben zurechtzufinden“, erklärte Familien- und Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne) am Mittwoch in Mainz. „Mir ist es besonders wichtig, dass die Jugendlichen ihren Platz in der Gesellschaft finden.“

Die Förderung erstreckt sich auf die Stellen von 12,5 Fachkräften, die mit bis zu 30 000 Euro jährlich gefördert werden. Das seit 2017 bestehende Programm arbeitet mit kommunalen und freien Träger zusammen, etwa mit der Bürgerinitiative offene Kinder- und Jugendarbeit Ludwigshafen oder dem Trierer Verein Treffpunkt am Weidengraben. Neben elf Städten, darunter auch Bad Kreuznach, Koblenz, Worms und Kaiserslautern, wird die aufsuchende Jugendarbeit in den Landkreisen Trier-Saarburg und Birkenfeld unterstützt.

© dpa-infocom, dpa:210317-99-855878/2