Rheinland-Pfalz hat in der Landeshauptstadt Mainz eine zentrale Spendensammelstelle für die Erdbebenopfer in der Türkei eingerichtet. In dem Gebäude der ehemaligen Fachhochschule im Stadtteil Gonsenheim sollen von nächster Woche an Hilfsgüter für die Menschen in den betroffenen Gebieten gesammelt, sortiert und für den Transport vorbereitet werden.

Mainz (dpa/lrs) - Die Eröffnung der Sammelstelle ist für Mittwoch (22. Februar) geplant, wie die Stadtverwaltung Mainz am Freitag mitteilte. «Wir stehen in dieser schwierigen Situation zusammen», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Angaben zufolge. In dem Haus war zuletzt ein Impfzentrum untergebracht.

Mitteilung Stadt Mainz