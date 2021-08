Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz begrüßt das Angebot des Bundesinnenministeriums, auch mit Fachleuten den Wiederaufbau in den Gebieten der Hochwasserkatastrophe zu unterstützen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe dies am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages zugesichert, teilte sein rheinland-pfälzischer Amtskollege Roger Lewentz (SPD) am Freitag mit. Dafür habe er Seehofer gedankt. Er halte es für überlegenswert, ob sich auch andere Bundesministerien diesem Vorschlag anschließen könnten. Ob Bauingenieure, Verwaltungsfachleute oder andere Experten – jede Unterstützung werde vor Ort gebraucht. Bei der Sturzflut nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli hatte es alleine im Ahrtal 133 Todesopfer gegeben.

