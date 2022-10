Das Mainzer Ketteler-Kolleg ist 71 Jahre nach seiner Gründung nicht mehr in kirchlicher Trägerschaft, sondern eine Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz. «Die Bedeutung dieser Einrichtung für ganz Rheinland-Pfalz ist so unstrittig, dass es für uns als Land keine Frage war, dass wir sie übernehmen», erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag in Mainz. Das Bistum Mainz hat sich aus Kostengründen insgesamt von fünf seiner zuvor 18 Schulen getrennt.

Mainz (dpa/lrs) - Die Einrichtung für den Zweiten Bildungsweg ist eine der größten ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Zurzeit unterrichten 24 Lehrkräfte mehr als 200 Schülerinnen und Schüler – 105 im Kolleg und 112 am Abendgymnasium. Die Gebäude befinden sich weiter im Besitz des Bistums und wurden vom Land gemietet. „Ich bin froh, dass wir für das Ketteler-Kolleg diese gute Lösung gefunden haben“, erklärte Weihbischof Udo Bentz. Damit werde Lehrenden und Lernenden eine gute und verlässliche Zukunftsperspektive gegeben. Offiziell heißt das Ketteler-Kolleg nun „Staatliches Ketteler-Kolleg und -Abendgymnasium mit Abitur online“.