Geht es um die ganz großen Ziele wie Klimaneutralität, gibt Rheinland-Pfalz gerne ambitionierte Ziele vor. Bei konkreten Vorhaben aber nicht.

Bis zum Jahr 2030 will Rheinland-Pfalz zumindest bilanziell seinen gesamten Stromverbrauch aus regenerativen Energiequellen decken. Dieses Ziel gab schon die rot-grüne Koalition im Jahr 2011 aus, zehn Jahre später schrieb es auch das zweite Ampelbündnis im Land in seinen Koalitionsvertrag. Doch im Jahr 2023 wird, wenn es sehr gut geht, vielleicht knapp die Hälfte der verbrauchten Kilowattstunden aus Sonne, Wind, Wasser und Biogas hergestellt werden. So ist es mit dem Rheinland-Pfalz-Tempo in der Energiepolitik. Groß im Formulieren von Meilensteinen, ziemlich klein in der konkreten Umsetzung. Dazu passt der jüngste Gesetzentwurf der Landesregierung, wonach das Ziel, 2,2 Prozent der Landesfläche für die Windenergie vorzuhalten, bis zum Jahr 2030 erreicht werden soll. Eigentlich sollten sich dann schon die Windräder drehen. Die Basis der Grünen begehrt zurecht auf, aber ausrichten wird sie im Regierungsviertel wohl nichts.

