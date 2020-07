Betzdorf (dpa/lrs) - In Betzdorf ist in der Nacht zu Donnerstag aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in Lagerhallen der Deutschen Bahn ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, standen die leerstehenden und abbruchreifen Hallen bereits in Flammen, berichtete ein Polizeisprecher. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.