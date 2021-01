Die Lage in den Wintersportgebieten in Rheinland-Pfalz war am Sonntagmittag nach Angaben der Polizei trotz des oft sonnigen Wetters vorerst weitgehend entspannt. Es gab zwar einige Falschparker. Viele Menschen hielten sich aber offenbar an die Appelle, zur Vermeidung der Ausbreitung des hoch ansteckenden Coronavirus die üblicherweise stark besuchten Ausflugsziele etwa in Eifel und Hunsrück zu meiden. Zudem drohten Baumäste unter ihrer Schneelast herunterzubrechen.

Die Polizei hatte bereits vor dem Wochenende verstärkte Kontrollen angekündigt. An den Ausflugszielen Idarkopf, Erbeskopf, Schwarzer Mann und Wolfsschlucht gab es teilweise Parkverbote. Zahlreiche Zufahrtsstraßen waren gesperrt. Nahe dem Idarkopf im Hunsrück ertappten Polizisten Falschparker an der Bundesstraße 407, wie ein Trierer Polizeisprecher mitteilte. Einer habe mit seinem Auto sogar ein Halteverbotsschild verdeckt. Vom Erbeskopf im Hunsrück, dem höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter), wurden vorerst keine Zwischenfälle gemeldet. Die Zufahrtsstraße L 164 blieb gesperrt.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte am Freitag gewarnt: „Die Zeiten sind leider nicht geeignet, um in großer Zahl zu den Touristenmagneten zu strömen und in Massen die Skipisten zu nutzen.“